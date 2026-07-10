La iniciativa busca fortalecer el desarrollo de la producción local. Ambas jornadas contarán con paseo gastronómico.

El próximo sábado 11 y domingo 12 de julio habrá dos jornadas de Feria de Artesanos y Emprendedores, propicia para aprovechar el finde largo por el feriado puente del 9 de julio. La misma contará con patio gastronómico para deleitar los más ricos sabores caseros locales y de la Región.

Durante ambas jornadas, quienes se acerquen podrán recorrer los distintos stands, conocer productos elaborados por emprendedores locales y disfrutar de una variada propuesta gastronómica.

La iniciativa -destacaron- busca fortalecer el desarrollo de la producción local, promover el consumo de productos elaborados en el distrito y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp