Con una importante participación de autoridades, instituciones educativas, veteranos de Malvinas, Bomberos Voluntarios y vecinos, Brandsen conmemoró este 9 de Julio un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.



Desde InfoBrandsen transmitimos en vivo el acto protocolar realizado en la Plaza Los Pinos, donde se desarrolló el ingreso de las banderas de ceremonia, el izamiento del Pabellón Nacional, la interpretación del Himno Nacional Argentino en lengua de señas junto a la Banda Municipal «Miguel Di Piazza», y una destacada participación de las instituciones educativas y culturales del distrito.





Entre los números artísticos se presentaron la expresión corporal del CAI Los Pinos con la propuesta «En el país de la libertad»; el tradicional Gato interpretado por alumnos del Jardín de Infantes N° 903 y, posteriormente, por estudiantes de la Escuela Primaria N° 17 y la Escuela Secundaria N° 8; la «Chacarera de la Independencia» a cargo de alumnos de 3° B y D de la Escuela Primaria N° 1; las danzas tradicionales del Taller Municipal del barrio La Dolly, dirigido por Pamela Acosta; y el cierre artístico con estudiantes de 6° año de la Escuela Secundaria N° 9 de Gómez, quienes junto a su profesora Sara Gómez interpretaron la canción «Juntos a la par».

Durante el acto brindaron sus palabras el pastor Daniel Jiménez, el representante de la Sociedad de Fomento del barrio Los Pinos Arnaldo Lescano, la inspectora jefa distrital Patricia Kranewitter, quien destacó la importancia de la democracia, la educación pública y la defensa de la soberanía, y también se compartió el mensaje del intendente Fernando Raitelli, quien no pudo estar presente por una situación familiar de último momento, pero envió un saludo a toda la comunidad resaltando el compromiso de los vecinos en la construcción de un Brandsen cada día mejor.

📹 Si no pudiste acompañarnos en vivo, te invitamos a revivir el acto completo en esta transmisión de InfoBrandsen, el Primer Portal de Noticias de la ciudad.

El jueves a partir de las 10:00 tendrá lugar el encuentro para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro país.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con el desarrollo del Tedeum en la Parroquia Santa Rita de Cascia. Posteriormente, a las 11 se llevará a cabo el acto protocolar en la plaza de Los Pinos, ubicada en calle 11 y Diputado Emilio Díaz Arana. Ambos encuentros son abiertos a la comunidad y todos los vecinos están invitados a participar de ellos.

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