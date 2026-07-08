El 9 y 10 de julio, los servicios de trenes modificarán sus horarios adaptándose al feriado. A continuación, los detalles de cada formación.

De esta manera, el jueves 9 los trenes con servicio Alejandro Korn circularán con cronograma de feriados; y el viernes 10 circularán con el cronograma de los sábados.

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