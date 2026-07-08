El jueves a partir de las 09:00 tendrá lugar el encuentro para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro país.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con el desarrollo del Tedeum en la Parroquia Santa Rita de Cascia. Posteriormente, a las 11 se llevará a cabo el acto protocolar en la plaza de Los Pinos, ubicada en calle 11 y Diputado Emilio Díaz Arana. Ambos encuentros son abiertos a la comunidad y todos los vecinos están invitados a participar de ellos.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp