El encuentro se desarrolló hoy a las 18 horas en el despacho municipal, donde el Jefe Comunal junto al Vecinalismo, instituciones e integrantes del oficialismo, pusieron la rúbrica para solicitar asistencia de Provincia.

De la misma participaron el intendente, Fernando Raitelli; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Caraballo; el presidente de la Unión Vecinal Infanta Isabel, Diego Zabala; los representantes de Vecinalismo por Brandsen, Marcos Herensperger y Natalia Valgoglio; la concejal de Fuerza Patria; Sol Guerín; y la Jefa de Gabinete; Karina Grosso. Sin embargo, hubo notorias ausencias: los concejales libertarios y del radicalismo, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio, entre otros.

Todos debatieron y expusieron su preocupación por el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y coincidieron en la necesidad de solicitad una audiencia ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que el mismo acompañe a nuestra localidad para avanzar en dirección a una solución definitiva para la comunidad. Al finalizar la reunión, todos firmaron la nota conjunta que será elevada al Gobierno provincial próximamente.

La UCR respondió

Desde el espacio hoy explicaron su ausencia a través de sus redes sociales. Sostuvieron que la situación requiere «gestión y acciones concretas» y consideraron que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo municipal no representa una solución de fondo. Además recordaron que durante la gestión anterior quedó aprobado el proyecto para la construcción de una nueva planta de tratamiento de efluentes, además de otras herramientas orientadas a recuperar el funcionamiento de la planta existente.

Por otro lado señalaron que desde el Honorable Concejo Deliberante acompañaron distintos proyectos vinculados a esta problemática, incluidos aquellos promovidos por el propio Departamento Ejecutivo, con el objetivo de respaldar las gestiones necesarias para avanzar en una solución.

Para finalizar el comunicado la UCR cuestionó la convocatoria al considerar que resulta contradictoria luego de los cuestionamientos que, según expresaron, recibió el espacio durante los últimos años por una supuesta falta de gestión. En ese marco, afirmaron que el intendente cuenta con el respaldo institucional y el mandato popular para encabezar las gestiones ante la Provincia, y ratificaron que continuarán acompañando toda iniciativa que implique soluciones concretas para los vecinos de Brandsen

NOTA EN DESARROLLO.

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