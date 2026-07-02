El encuentro se desarrollará en la plaza Hipólito Yrigoyen y tiene como objetivo apostar a los artesanos, emprendedores y productores locales.
Comenzará a partir del mediodía y tendrá un patio gastronómico y cervecero, opciones de juegos para niños y puestos de artesanos y emprendedores.
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