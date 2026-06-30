Ambas jornadas contarán con paseo gastronómico.
El próximo sábado 11 y domingo 12 de julio habrá dos jornadas de Feria de Artesanos y Emprendedores en la Plaza Hipólito Yrigoyen. La misma, propicia para aprovechar el finde largo por el feriado puente del 9 de julio. La misma contará con patio gastronómico para deleitar los más ricos sabores caseros locales y de la Región
Próximamente, más información al respecto.
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