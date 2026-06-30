El próximo domingo 5 de julio, desde las 9.30 habrá acto, desfile y peña. Conocé los detalles.

El próximo domingo 5 de julio, la localidad de Gómez festejará su cumpleaños número 143 con distintas actividades, iniciándose la jornada con una misa y acto protocolar, para luego dar lugar a un desfile institucional y una peña criolla

Las actividades iniciarán las 9.30 con una misa en la Capilla Nuestra Señora de Luján. A las 11 se realizará el acto protocolar en la Plazoleta Malvinas Argentinas. A las 12 está pautado el desfile institucional y tradicionalista sobre calle Trucco y a partir de las 12.30, una peña folklórica en las instalaciones de la Unión Vecinal.

UN POCO DE HISTORIA

Esta es una localidad que tiene larga data, ya que para 1859 se instalaron los primeros vecinos tras la compra de gran parte de las tierras por parte de Pedro Gómez de la Vega, que era hijo de un antiguo arrendatario. Muchos años después, el gobierno de Buenos Aires, por medio de la compañía del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, instaló la estación que unía la ciudad de Brandsen con La Plata. Con la llegada del servicio de transporte se funda finalmente el pueblo en 1883 y su nombre deriva del apellido de aquel primer dueño.

Tras la llegada del tren, se instalaron distintos edificios importantes como el local comercial y herrería, «La Rosadita», la Escuela Primaria N.º 7, el almacén de Jáuregui Lorda, la panadería y una dependencia de la policía. Con el fallecimiento de Gómez, pasan distintas personas por la estancia hasta que son donadas al estado el terreno para instalar nuevos edificios y además, se venden otros para la llegada de nuevos habitantes, pero en 1977 se clausura el ramal ferroviario y el paraje terminó su etapa de auge.

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