Llegó la etapa más apasionante del Mundial 2026 y en InfoBrandsen lo vivimos como ya es una tradición: con un nuevo Prode Mundialista y un premio espectacular para quienes acompañan a la Selección en cada partido.

Tras finalizar la fase de grupos con puntaje ideal, Argentina afrontará un nuevo desafío este viernes 3 de julio, cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final.

Como en cada presentación de la Scaloneta, invitamos a nuestros lectores a participar del Prode Mundialista de InfoBrandsen. En esta oportunidad, gracias al acompañamiento de El Clásico Deportes e Infinito Indumentaria, sortearemos una camiseta oficial de la Selección Argentina entre todas las personas que acierten el resultado exacto del encuentro.

⚽ Argentina vs Cabo Verde

📅 Viernes 3 de julio

🕖 19:00 horas

¿Cómo participar?

Es muy fácil. Dejá tu pronóstico en la publicación del sorteo y seguinos en Instagram. Entre quienes acierten el resultado exacto sortearemos una camiseta de la Selección Argentina.

¡NUEVO PRODE MUNDIALISTA! ¡Sorteamos una camiseta de la Selección Argentina!



Comienza la etapa más apasionante del Mundial y en InfoBrandsen lo vivimos como siempre: ¡con un nuevo Prode Mundialista! Argentina vs Cabo Verde 📅 Viernes 3 de julio

🕖 19:00 hs Gracias al acompañamiento de El Clásico Deportes e Infinito Indumentaria, sorteamos una camiseta de la Selección Argentina entre quienes acierten el resultado exacto del partido. ⚽ PARTICIPÁ ACÁ Seguí a El Clásico Deportes e Infinito Indumentaria en Instagram 📸 El Clásico Deportes 📸 Infinito Indumentaria

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp