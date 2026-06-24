Las cábalas se respetan… y por ahora vienen funcionando.
Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J tras vencer 3 a 0 a Argelia y 2 a 0 a Austria. Además, Lionel Messi atraviesa un momento espectacular: marcó los cinco goles de la Selección en el Mundial y es una de las grandes figuras del certamen.
Mientras la Scaloneta espera conocer si su rival en 16avos será Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita, todavía queda un compromiso por la fase de grupos.
⚽ARGENTINA vs JORDANIA
📅 Sábado 27 de junio
🕚 23:00 hs
Y como ya es costumbre en InfoBrandsen…
¡SORTEAMOS OTRA PICADA PARA DOS PERSONAS DE DON ENRIQUE!
Ya entregamos una picada para dos personas de @donenrique.brandsen una cena para dos en @parrilladonpedro Ahora vamos por un nuevo premio para acompañar a la Selección.
¿Cómo participar?
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