La empresa Santa Rita informó un cronograma especial para que más vecinos puedan participar del evento.

¡Atención usuarios de la Línea 500! La empresa de transporte Santa Rita informó que modificará contará con un cronograma especial para este domingo 14 con motivo de la celebración de la Fiesta del Pastelito en la localidad de Gómez.

Ante la fuerte demanda, decidieron agregar cuatro servicios para que más personas puedan asistir a la celebración:

IDA Terminal – Gómez: 11.30 y 12.00

11.30 y 12.00 VUELTA Gómez -Terminal: 17.30 y 18.00

CONSULTÁ EL CRONOGRAMA HABITUAL

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp