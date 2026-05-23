Este lunes 25 de Mayo se realizará una jornada especial para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y la creación del Primer Gobierno Patrio. Habrá actividades religiosas, acto oficial y un gran cierre cultural con música y artistas locales.
📍 Cronograma de actividades:
🕙 10:00 hs – Tedeum
📌 Parroquia Santa Rita de Cascia
Un espacio de reflexión y encuentro junto a la comunidad.
🕚 11:00 hs – Acto Protocolar
📌 Plaza Brandsen
Se llevará adelante el acto oficial por un nuevo aniversario patrio.
🔥 19:30 hs – Fogón de la Patria
📌 Sala de Cultura Municipal
Con música, danza y participación de artistas locales para cerrar la jornada celebrando nuestras tradiciones y raíces.
🇦🇷 Desde el Municipio invitan a todos los vecinos a participar y compartir juntos esta nueva celebración patria.
