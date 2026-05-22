El próximo domingo 25 de Mayo, la comunidad de San Vicente vivirá una nueva jornada patria con distintas actividades organizadas en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

Desde el Municipio, el intendente Nicolás Mantegazza invitó a los vecinos a participar de los festejos que incluirán ceremonia religiosa, acto oficial, desfile patrio y un encuentro popular para compartir en comunidad.

La jornada comenzará a las 9:00 de la mañana con la tradicional Oración por la Patria en la Parroquia San Vicente Ferrer, ubicada sobre Bolívar Nº 50.

Luego, desde las 10:30 hs, se llevará adelante el Acto Oficial y el tradicional Desfile Patrio frente al Palacio Municipal, sobre Avenida Sarmiento Nº 39, uno de los momentos más esperados de cada celebración patria.

Más tarde, a partir de las 13:30 hs, las actividades continuarán con un Encuentro Popular en el Predio Identidad Nacional, ubicado en Avenida Sarmiento Nº 1000, donde vecinos y familias podrán compartir una tarde especial con espíritu patrio.

Desde la organización invitaron a los asistentes a acercarse con su equipo de mate para disfrutar de una jornada pensada para celebrar las raíces, la historia y el orgullo de ser argentinos.

Cronograma de actividades

🕘 09:00 hs — Oración por la Patria

📍 Parroquia San Vicente Ferrer – Bolívar Nº 50

🕥 10:30 hs — Acto Oficial y Tradicional Desfile Patrio

📍 Palacio Municipal – Av. Sarmiento Nº 39

🕜 13:30 hs — Encuentro Popular

📍 Predio Identidad Nacional – Av. Sarmiento Nº 1000