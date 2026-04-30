La Asociación Italiana local proyectará cuatro películas clásicas en su sede de Avenida Mitre; entrada libre y gratuita.

En mayo, la Sociedad Italiana dará inicio a un nuevo ciclo de Cine Italiano que se repartirá en cuatro encuentros semanales con entrada será libre y gratuita. A continuación, las películas que se proyectarán:

Sábado 9/5: Un americano en Roma (1974) fue dirigida por Steno y representada por Alberto Sordi, María Pia Casilio e Ilse Peterson. Nando Moriconi es un joven italiano que vive en Roma. Le gusta todo lo que viene de Estados Unidos y su vida es una parodia de la verdadera forma de vida norteamericana que no pudo conseguir.

Sábado 16/5: Los desconocidos de siempre (1958) fue dirigida por Mario Monicelli. Con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori y Memmo Carotenuto. y cuenta la historia de un hombre sencillo que acepta un empleo de cartero. Un grupo de ladrones incompetentes intenta realizar un gran robo en una casa de empeños romana, esperando salir de la miseria. Es considerada una obra maestra de la «comedia a la italiana» y un puente entre el neorrealismo y la comedia de enredos.

Sábado 23/5: La familia (1987) Dirigido por Ettore Scola. Con Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Stefania Sandrelli, Emanuele Lamaro, entre otros. Crónica de la vida de varias generaciones de una familia romana de la burguesía, desde 1906 hasta 1986. El narrador es Carlo, un profesor de italiano que relata su vida desde el día de su bautismo hasta que se encuentra rodeado de hijos y nietos.

Sábado 30/5: Té con Mussolini (1999) fue dirigida por Franco Zeffirelli; elenco integrado por Cher, Maggie Smith, Judi Dench, Joan Plowright y Lily Tomlin, entre otros. Un niño italiano huérfano se cría entre un círculo de mujeres británicas y estadounidenses que vivían en la Italia de Mussolini antes y durante la II Guerra Mundial.

Las películas se proyectarán en la sede de la Asociación Italiana, ubicada en Mitre 682, a partir de las 18. La entrada es libre y gratuita.

«El cine italiano es un patrimonio cultural de la humanidad, y queremos que todos tengan la oportunidad de disfrutar de estas grandes películas», estimaron desde la entidad.

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