Llevará adelante su próxima sesión ordinaria el martes a las 19:00 horas y no el lunes como es habitual, debido a que el feriado nacional del 1° de mayo impide garantizar las 48 horas hábiles de antelación que exige el reglamento interno del cuerpo.

En cuanto al temario, la sesión contará con un orden del día cargado de iniciativas vinculadas tanto a la gestión municipal como a planteos de los distintos bloques políticos. Entre los puntos destacados, se encuentra el tratamiento de un proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo para convalidar un convenio con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, orientado a mejoras en la infraestructura escolar del distrito.

Además, se debatirá la autorización para la compra de dos motoniveladoras, una medida que apunta a fortalecer el parque vial municipal, con un esquema de financiamiento que contempla un anticipo y pagos en cuotas mediante cheques diferidos.

Otro de los ejes centrales será el proyecto que habilita al Ejecutivo a readecuar tasas, derechos y contribuciones contempladas en la Ordenanza Impositiva vigente, junto con un dictamen de comisión que también aborda esta temática.

El orden del día incluye también la posibilidad de avanzar en la firma de contratos bajo la modalidad de leasing con Provincia Leasing S.A., así como la convocatoria al Consejo Municipal de Seguridad para una reunión prevista el 20 de mayo.

Por otra parte, desde los bloques de la oposición se impulsan pedidos de informes relacionados con el servicio de energía eléctrica en el distrito y con contratos de alquiler celebrados por el Municipio en los últimos años. También se presentaron proyectos de resolución que expresan preocupación por la situación del programa alimentario MESA, el sistema de peajes en la Ruta 2 y el estado del PAMI.

Finalmente, se suman iniciativas de reconocimiento, como la propuesta para declarar al Club Las Mandarinas como “Embajador Deportivo de Brandsen”, y distintos pedidos de comunicación vinculados a servicios públicos, residuos electrónicos y obras pendientes en la ciudad.

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