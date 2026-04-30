Debido al corte de calles por la celebración de la Fiesta Provincial del Carruaje, la empresa de transporte comunicó que los recorridos y paradas habituales cambiarán.

Paradas habilitadas el domingo 3 de mayo

Servicios a La Plata: Terminal – Ruta 215 y las vías, luego sigue su recorrido habitual.

Terminal – Ruta 215 y las vías, luego sigue su recorrido habitual. Servicios a Gral. Belgrano: Terminal – Ruta 29 y Blvd. Pintos, luego sigue su recorrido habitual.

Terminal – Ruta 29 y Blvd. Pintos, luego sigue su recorrido habitual.

NO se realizarán las paradas habituales de la zona céntrica de Brandsen.

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