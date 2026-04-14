Desde hace cuatro años cada 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Cuántica, una fecha que en los últimos años ganó visibilidad a nivel global. Hoy Google, como en cada efeméride, actualizó su logo para adaptarse y visibilizar la fecha.

Se trata de una disciplina científica que estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas microscópicas, como los átomos y las partículas subatómicas.

Una fecha con base científica

El Día Mundial de la Cuántica surgió como una propuesta impulsada por científicos de distintos países y fue lanzado oficialmente el 14 de abril de 2021. Desde entonces, se consolidó como una jornada destinada a difundir la importancia de esta rama de la ciencia y fomentar el debate sobre sus avances.

La elección de la fecha no es casual: el 14 de abril (4/14 en formato anglosajón) remite a los primeros dígitos de la constante de Planck (4,14), un valor fundamental en la física cuántica que marca la frontera entre el mundo clásico y el cuántico.

A partir de su primera celebración global en 2022, la efeméride convoca a científicos, educadores, tecnólogos y comunicadores a desarrollar actividades como charlas, exposiciones, visitas a laboratorios y propuestas de divulgación para acercar este conocimiento a la sociedad.

Con el paso del tiempo, la propuesta fue sumando el respaldo de organizaciones científicas y académicas de todo el mundo, aunque no depende de una entidad específica como ocurre con otros días internacionales.

El objetivo central sigue siendo el mismo: generar conciencia sobre la relevancia de la física cuántica en el desarrollo tecnológico actual y promover su comprensión a nivel global.

De la teoría a la vida cotidiana

Más de un siglo después de los primeros avances en mecánica cuántica, sus aplicaciones forman parte de la vida diaria. Tecnologías como el transistor, el GPS, el láser o la resonancia magnética tienen su origen en esta rama de la ciencia.

En la actualidad, el foco está puesto en una nueva frontera: la computación cuántica. Estas tecnologías en desarrollo prometen resolver problemas que la computación clásica no puede abordar de manera eficiente.

Uno de los conceptos clave es el de ventaja cuántica, que refiere a la capacidad de ciertos sistemas cuánticos de resolver problemas con mayor eficiencia que los métodos tradicionales. No se trata necesariamente de mayor velocidad, sino de requerir menos operaciones para llegar a un resultado.

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Hoy en día, esa ventaja fue demostrada de manera experimental en problemas sin aplicación práctica directa. Por eso, el desafío actual no es solo comprobar que es posible, sino lograr que esa ventaja tenga un uso concreto.

En ese contexto, el Día Mundial de la Cuántica no solo celebra los avances científicos, sino que también invita a reflexionar sobre el impacto presente y futuro de una de las áreas más complejas y prometedoras de la ciencia moderna.

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