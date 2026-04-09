El equipo brandseño logró vencer a su clásico contrincante y obtuvo la posibilidad ganar su cupo en el Promocional Amateur de la la AFA.

Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas ganó el partido histórico contra el Club Atlético y Progreso con un resultado final de 4-1.

Esta tarde desde las 15, los conjuntos brandseños disputarán un encuentro por un cupo en el Promocional Amateur que comenzará en junio.

Muchos aun no se enteraron, pero este jueves a las 15 se disputará una nueva edición del clásico de Brandsen entre Las Mandarinas y Atlético y Progreso. ¿La particularidad? Se jugará a puertas cerradas en el Estadio Ciudad de San Vicente de Alejandro Korn y el ganador accederá a disputar la próxima edición del Torneo Promocional Amateur de AFA; la exPrimera D.

¿Y por qué tanto hermetismo? No está claro, como así tampoco hay información oficial por parte de los clubes ni la Liga Metropolitana de Fútbol, entidad que los nuclea y por la que accedieron a esta chance por ser campeones desde su creación.

Para algunos una final; para otros quién llega primero, pero sin dudas una oportunidad única para nuestro fútbol y una posibilidad concreta de tener a Brandsen en un torneo de AFA. Otra singularidad del caso es que el reglamento para este cotejo es el mismo que el del Promocional, por lo que ambas instituciones deberán presentar jugadores menores de 25 años, teniendo la posibilidad de sumar cinco jugadores para reforzar sus planteles.

Como decíamos anteriormente, el partido no podrá contar con participación de las hinchadas; solo 20 dirigentes por equipo. El mismo no se transmitiría en directo y no tendría cobertura por redes sociales, según pudo saber este Medio.

Ah, y como si fuera poco: Atlético y Progreso y Las Mandarinas se van a volver a ver las caras en 72 horas para otro clásico; el liguista. En el certamen de la Metro, Las Manda recibirá al Rojiverde en La Fortaleza como líder del campeonato y con puntaje ideal. Enfrente tendrá a un AyP que viene de perder con Estrella de Jeppener pero que buscará recuperarse ante su máximo rival.

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