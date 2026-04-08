San Vicente celebrará una nueva edición con shows en vivo y variadas atracciones.



El predio Ferial Vieja Estación, ubicada en la Avenida Sarmiento 1000, será el epicentro de un fin de semana inolvidable, con la 12° Fiesta de la Miel, organizada por el Club Argentino de Servicios.



El Municipio de San Vicente se prepara para recibir, el sábado 11 y el domingo 12, una fiesta que convocará a vecinos del distrito y de zonas cercanas. El evento reunirá lo mejor de la producción apícola, la gastronomía y el talento artístico local, ofreciendo una propuesta pensada para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.



Actividades y Atractivos



Durante ambas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda que incluye catas de miel, charlas técnicas para profesionales del sector y venta de insumos. Además, habrá una destacada oferta de productos regionales, con el estreno del Paseo del Alfajor, un patio gastronómico y una amplia feria de artesanos.



Cronograma de Shows en Vivo



La música y las artes escénicas serán protagonistas durante todo el fin de semana con una extensa grilla de artistas locales y regionales.



El sábado 11 la actividad en el escenario comenzará a las 13:00 con Es una Banda, seguida por Club Versalles (13:45), Andrea Verde (14:00), Néstor Enrique (14:30) y una demostración de Aikido Kenko Dojo Aikikai (15:15).



La tarde continuará con las presentaciones de Korgue (15:30), Facundo Sandoval (16:15), Coronel Brock (16:45), Viejos Secuaces (17:30), Jonatan Nitto (18:15), Demo Vintage (18:45), El Nuevo Stylo (19:30) y el cierre será a las 20:00 a cargo de A Toda Máquina.



El domingo 12, la programación iniciará a las 13:00 con Delrevés, continuando con Antonio Ledesma Grupo (13:45), el Taller de Folklore de la Escuela de Música de Lanús (14:30), Bautista Moya (14:45), Duno (14:55), Aluani – Ginocchio (15:25) y Ale Shift (15:40).



Hacia el final de la jornada se presentarán Vientos del Sur (16:10), Chulo (16:50), Enfermos Bohemios (17:20), Iniciativa (18:00), Mayra Pereyra con su tributo a Ángela Leiva (18:45), La Dife (19:30) y el gran cierre con Con Clase a las 20:15.

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