Una invitación a explorar el arte desde la expresión personal y el color. La muestra abre sus puertas este fin de semana y forma parte de la renovada agenda cultural del Distrito.

El Museo y Archivo Histórico de Brandsen inaugura una nueva propuesta con la muestra de óleos en abstracción lírica del artista Adolfo Tartaglia. La apertura se realizará el sábado 11 a las 18.30 en la sede del museo, ubicada en Mitre 146 y podrá visitarse hasta el viernes 24.

La muestra propone un recorrido por obras centradas en la expresión y la sensibilidad, invitando a vecinos a acercarse al arte desde una mirada abierta y personal. Desde la Comuna destacaron que esta actividad busca seguir generando espacios de encuentro y participación en torno al arte y la cultura.

SOBRE EL ARTISTA

Adolfo Tartaglia es un artista plástico santafesino nacido en la ciudad de San Justo. Ha participado en numerosas exposiciones Colectivas e Individuales, tanto Nacionales como Internacionales.

Ha sido seleccionado en Salones Nacionales y Provinciales y recibido premios y menciones en pintura y vendió parte de sus obras a colecciones privadas de nuestro país, Italia, Francia, Estados Unidos, Marruecos y Senegal.

Si bien ha pasado por distintos estilos y formas de trabajar su pintura, lo que ha sido y sigue siendo una constante en su obra, es el trabajo que realiza con la técnica del “automatismo”. Comienza dibujando líneas y bosquejos de manera automática, y luego lo trabaja desde su emoción y su sentir, que luego transmite tan fuertemente y con tanta presencia en su obra.

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