Este fin de semana a partir de las 20:00 en la Sociedad Rural, una nueva degustación de productos locales y regionales. Las tarjetas se pondrán a la venta en Cultura.

El próximo sábado 11 de abril, vuelve Brandsen Cata con su 3ª edición en la Sociedad Rural Coronel Brandsen. El evento, programado desde las 20, será una noche para disfrutar de la degustación de vinos y quesos, con productos locales y regionales.

Las tarjetas, estarán disponibles desde el lunes 6 en la Sala de Cultura -Av. Sáenz Peña N°676-. Para consultas, comunicarse al 2223.527892.

📅 Sábado 11/04

⏰ Desde las 20:00 hs

📍 Sociedad Rural, Brandsen

🎟️ Tarjetas disponibles en la Sala de Cultura desde el 6/04

📞 Consultas: 2223 52 7892

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