La jornada se realizará el 10 de abril en el Museo y Archivo Histórico, con la participación de representantes de distintas instituciones.



En el marco de una propuesta destinada a visibilizar el rol de las mujeres en la vida comunitaria, se llevará a cabo el encuentro “Mujeres que construyen comunidad”, una iniciativa impulsada por la Asociación Cooperadora Amigos de la Cultura.

La actividad tendrá lugar el próximo 10 de abril a las 19 horas en el Museo y Archivo Histórico, ubicado en Av. Mitre 146, y reunirá a referentes de diversas instituciones locales que compartirán sus experiencias y trayectorias.

En esta oportunidad, participarán Alice de Álzaga en representación de APAA; Graciela Rey y Analía Tidona por el Hospital; Alicia Arguiñarena por el barrio La Dolly; y Tamara Ramírez por Bomberos Voluntarios, quienes brindarán su mirada sobre el trabajo cotidiano en cada espacio.

Durante el evento también se realizará un reconocimiento especial a Gladis Palacios, miembro fundadora de Amigos de la Cultura, destacada por su valioso aporte y compromiso con el desarrollo cultural de la comunidad.

La jornada contará además con intervenciones artísticas a cargo de los bailarines Damián Deluchi y Miriam Alonso, quienes aportarán un momento cultural a la propuesta.

Desde la organización destacaron que el objetivo del encuentro es generar un espacio de intercambio, visibilización y reconocimiento, promoviendo el valor del compromiso social y el trabajo colectivo que llevan adelante muchas mujeres en la comunidad.

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