El Centro Cultural Héroes de Brandsen, dedicado a difundir y concientizar sobre la causa Malvinas, organizó un recorrido por la ciudad para conmemorar y homenajear a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

Fechado para el 1 de abril, el recorrido de este año comenzará en la Plaza Hipólito Yrigoyen, donde los veteranos serán acompañados por los asistentes hasta el Paseo de Malvinas.

En el punto destino se encontrará el fogón encendido donde los esperarán con comidas típicas, artistas locales y un homenaje a los héroes. Además, cuando den las 00:00 del 2 de abril se realizará un minuto de silencio y posteriormente se entonarán el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas con un toque particular.

CRONOGRAMA VIGILIA 1 DE ABRIL

20:00 – Encuentro y vigilia en la plaza Hipólito Yrigoyen. Palabras de Alejandro Satragni y entrega de la virgen de Luján.

20:45 – Caminata por San Martín hasta Ituzaingó y posteriormente hacia el Paseo Malvinas.

21:15 – Fogón en el Paseo.

23:00 – Número artístico a cargo de Leo Sita.

00:00 – Minuto de silencio, marcha e Himno Nacional.

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