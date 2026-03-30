Desde la noche del domingo, vecinos de distintos barrios de Brandsen reportan cortes de energía eléctrica que, en muchos casos, se presentan de manera intermitente.

Según los testimonios recibidos, el servicio “viene y se va” desde la madrugada, generando complicaciones en los hogares y preocupación entre los vecinos.

Además, una vecina indicó que al comunicarse con el 0800 de la empresa proveedora le informaron que aún no tienen un diagnóstico del problema, ya que “hasta que no se acerque la guardia y vea cuál es el desperfecto no pueden dar ninguna respuesta ni estimar un horario de solución”.

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En este contexto, la Escuela Técnica informó en las primeras horas de este lunes la suspensión de las clases del turno mañana, debido a que el corte de luz afecta directamente el normal funcionamiento del establecimiento.

Desde la institución comunicaron:

“Debido a un corte de luz en la zona que afecta a la escuela, se suspende la jornada presencial del turno mañana. La falta de visibilidad y de agua hace imposible garantizar el normal dictado de clases”.

Además, indicaron que durante el transcurso de la mañana se informará cómo continuará la actividad en los turnos tarde y vespertino.

Mientras tanto, continúan llegando reportes de distintos sectores donde el servicio aún no fue restablecido de manera normal.

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