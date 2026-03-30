Actualización: Bomberos trabajaron en la Escuela Primaria N°1 por un principio de incendio

Como informamos previamente, pasadas las 23:15 hs se activaron las sirenas de los Bomberos Voluntarios.

Según las primeras versiones, el foco ígneo se habría originado en un salón ubicado en la parte superior, al fondo del establecimiento, que sería un aula utilizada como depósito.

De manera preliminar, el incendio se habría producido por un corto circuito, lo que provocó que un par de muebles tomaran fuego.

Los bomberos trabajaron rápidamente en el lugar y lograron controlar la situación sin que pasara a mayores.

Según lo que pudimos averiguar las clases mañana podrían ser virtuales.

Pasadas las 23:15 hs, se escucharon las sirenas de los Bomberos Voluntarios, generando preocupación entre los vecinos.

Según la información inicial, la unidad se dirigió hacia la Escuela Primaria N°1 por un hecho que aún no fue confirmado oficialmente.

Por el momento no trascendieron detalles sobre lo ocurrido. Ampliaremos

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