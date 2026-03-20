La propuesta de formación en diseño gráfico asistido por computadora está dirigida a mayores de 16 años y busca fortalecer la capacitación técnica en la comunidad.

El Centro de Formación Profesional N° 401 lanzó una nueva propuesta educativa gratuita orientada a quienes deseen capacitarse en herramientas de diseño técnico. Se trata del curso de “Diseño Gráfico Asistido por Computadora – AutoCAD”, una formación clave para el desarrollo de habilidades en el ámbito industrial, arquitectónico y tecnológico.

La cursada se dictará los lunes y miércoles, en el horario de 8.30 a 11.50, en la sede ubicada en calle Paso N° 210. Desde la institución destacaron que el objetivo es brindar conocimientos prácticos y actualizados, facilitando la inserción laboral y el crecimiento profesional de los estudiantes.

Para inscribirse, los interesados deberán cumplir con algunos requisitos básicos: ser mayores de 16 años, presentar fotocopia del DNI (ambos lados) y contar con certificado de estudios que acredite, como mínimo, el ciclo básico completo de educación técnica o aprobar una prueba de nivel.

La iniciativa forma parte de las políticas de formación impulsadas por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que continúa promoviendo el acceso a la educación técnica y profesional en todo el territorio bonaerense.

Con cupos limitados, el CFP N° 401 invita a todos aquellos interesados a aprovechar esta oportunidad de capacitación gratuita en una herramienta ampliamente demandada en el mercado laboral. Para consultas comunicarse al 2223.445774.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp