La Policía Comunal de Brandsen inició una averiguación de paradero para dar con una menor de 15 años, cuyo paradero se desconoce desde la tarde.
Según la información oficial, la joven fue vista por última vez alrededor de las 15:45 hs al salir de un establecimiento educativo ubicado en la zona de Paso y Alberti, y desde entonces no regresó a su domicilio.
La denuncia fue realizada por su abuela materna, con quien convive en el barrio Las Acacias. De acuerdo a lo indicado, no sería la primera vez que la menor se ausenta sin aviso.
Al momento de retirarse, vestía pantalón negro ajustado con rayas blancas a los costados, zapatillas blancas y campera negra deportiva. Es de tez trigueña, contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 m, tiene cabello negro hasta los hombros y suele llevarlo atado con cola alta y flequillo.
Se informó además que la menor padece hipoacusia y llevaba consigo una mochila azul y roja con ropa, su DNI y carnet de discapacidad. No posee teléfono celular.
👉 Personal policial se encuentra abocado a su búsqueda.
📌 Interviene la UFI de Brandsen.
📞 CONTACTO POLICIAL
POLICÍA
101 / 442215 / 442690
Ante cualquier información, comunicarse de inmediato.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp