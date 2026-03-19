Las sucursales finalizarán su esquema de verano el próximo viernes.

A partir del miércoles 25, las entidades bancarias, volverán a su horario habitual de atención, fijado de 10 a 15. De esta manera, este viernes finaliza el esquema de horario de verano, donde atendían al público de 8 a 13, ya que el lunes 23 es día no laborable y el martes 24 no habrá actividad por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Cabe recordar que el horario de verano se implementa a raiz del aumento de las temperaturas durante los meses de diciembre a marzo en la época estival. Por ello, con el inicio del otoño, el banco retoma su esquema tradicional.

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