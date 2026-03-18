El martes 31 de marzo a partir de las 10:00 se llevará a cabo este encuentro al cual están invitadas todas las cooperativas del Distrito.

La misma tendrá lugar en el Honorable Concejo Deliberante y sus objetivos son regularizar las situaciones administrativas, acceder a información clave, fortalecer el trabajo coopertativo y generar vínculos con organismos provinciales.

Además el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) será parte de esta reunión para acompañar en el proceso y aportar herramientas a las cooperativas de nuestra localidad.

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