Para el sábado 28 de marzo el grupo que está construyendo el skatepark en nuestra ciudad organizó un evento solidario para poner en funcionamiento la primera rampa de skate para toda la comunidad.
A partir de las 12:00 podés acercarte a la cancha de básquet de Los Pinos ubicada en Int. Bautista Sargiotti 3401-3499 para disfrutar de un día de música y deportes al aire libre.
Habrá una parrilla solidaria, una competencia de Best Trick categoría menores y mayores que competirán por increíbles premios, además de presentaciones en vivo de las bandas Fack Dolls, Goals y Release.
