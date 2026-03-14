Brandsen se prepara para explotar!

Este sábado 14 y domingo 15 llega un MEGA RE STOCK con miles de prendas de primeras marcas a precios imperdibles 🔥

📍 Las Heras Nº 833 — Local 2 de 12:00 a 20:00 hs

Vas a encontrar ropa deportiva, urbana y casual

Nike, Adidas, Zara, Champion y muchísimas más

Joyitas únicas que vuelan apenas abrimos 👀

⚠️ Si te gusta vestirte bien y pagar poco, este plan es para vos

💬 Vení con tiempo, traé amigos y preparate para revolver

🔥 @brandsen.imported — ESTE FINDE TENÉS QUE ESTAR ACÁ

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