Brandsen se prepara para explotar!

Este sábado 14 y domingo 15 llega un MEGA RE STOCK con miles de prendas de primeras marcas a precios imperdibles 🔥
📍 Las Heras Nº 833 — Local 2 de 12:00 a 20:00 hs
Vas a encontrar ropa deportiva, urbana y casual
Nike, Adidas, Zara, Champion y muchísimas más
Joyitas únicas que vuelan apenas abrimos 👀
⚠️ Si te gusta vestirte bien y pagar poco, este plan es para vos
💬 Vení con tiempo, traé amigos y preparate para revolver
🔥 @brandsen.imported — ESTE FINDE TENÉS QUE ESTAR ACÁ
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