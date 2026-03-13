La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) avanza en la creación de una nueva oferta académica a distancia con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior y que los aspirantes puedan adaptarse a las transformaciones del mundo del trabajo. La iniciativa contempla el desarrollo de 12 tecnicaturas universitarias con formatos innovadores, trayectorias cortas y flexibles.

La propuesta surge tras un año de trabajo articulado entre el rectorado, las facultades y los colegios preuniversitarios de la UNC. Las nuevas carreras estarán orientadas a cubrir áreas de vacancia y contarán con diseños curriculares flexibles, con un fuerte enfoque en el aprendizaje basado en problemas y en experiencias prácticas.

Desde la Secretaría de Asuntos Académicos de la universidad, su titular, Claudia Torcomian, explicó que el proyecto busca responder a las necesidades de las nuevas generaciones. Según señaló, la UNC analizó los cambios socioculturales y las problemáticas actuales de la educación para desarrollar propuestas académicas innovadoras que acompañen las dinámicas del mercado laboral.

En ese sentido, la universidad apuesta por formar perfiles profesionales versátiles, capaces de responder a los desafíos actuales. Las tecnicaturas estarán enfocadas en áreas con alta demanda y en la adquisición de saberes pertinentes para el contexto social y productivo.

La iniciativa se enmarca dentro del programa EDUCA a Distancia, aprobado en 2025 por el Consejo Superior. Este programa funciona como un eje de trabajo conjunto entre la Secretaría de Asuntos Académicos y el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), en articulación con las distintas unidades académicas.

La directora del SIED, Gabriela Sabulsky, destacó el compromiso de los equipos docentes que participaron del proceso de diseño de las carreras, especialmente en un contexto complejo para las universidades públicas. Además, subrayó que se trató de una construcción colectiva basada en la colaboración entre facultades.

Las nuevas tecnicaturas estarán diseñadas bajo el Sistema de Créditos Académicos (SACAU) y aprovecharán recursos existentes en distintas unidades académicas, lo que permitirá potenciar la innovación educativa. Algunas propuestas también se articularán con diplomaturas preexistentes o podrán continuar luego en carreras de grado.

Las carreras fueron presentadas recientemente ante el Consejo Asesor del SIED y próximamente serán elevadas a los consejos directivos de cada facultad para su aprobación. Posteriormente deberán ser evaluadas por el Consejo Superior de la universidad y por la Secretaría de Educación de la Nación.

Se prevé que durante los primeros meses de 2026 las propuestas puedan ser presentadas formalmente para su aprobación final. Recién una vez completadas todas esas instancias se abrirán las inscripciones, aunque se estima que comenzarán a dictarse a mediados de año.

Entre las nuevas ofertas académicas se encuentran:

Asistencia en investigación penal.

Turismo rural sustentable.

Ciencia de datos para economía y negocios.

Diseño de productos digitales.

Educación en computación.

Diseño visual.

Economía y finanzas.

Gestión y administración de cooperativas y mutuales.

Gestión pública y organizacional con enfoque en economía social.

Gestión de servicios odontológicos.

Comunicación socioambiental.

Gestión cultural y patrimonio.

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