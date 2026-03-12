El siniestro ocurrió en la mañana cerca del barrio Malvinas. El conductor de la moto, de 25 años, fue trasladado al Hospital Municipal.
Durante la mañana de este jueves 12, un joven de 25 años sufrió un accidente con su motocicleta luego de colisionar con una camioneta en proximidades al barrio Malvinas; el conductor del rodado no habría detenido su marcha y se dio a la fuga.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Aristóbulo del Valle y Alfonsina Storni. La víctima, circulaba a bordo de una motocicleta Honda GLH 150 cuando fue embestido por un rodado utilitario.
A raíz del choque, el joven resultó herido y fue asistido en el lugar por personal del SAME, que posteriormente lo trasladó al Hospital Municipal Francisco Caram para su atención. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.
