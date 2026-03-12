El Centro Cultural Héroes de Brandsen, dedicado a difundir y concientizar sobre la causa Malvinas, organizó un recorrido por la ciudad para conmemorar y homenajear a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

fechado para el 1 de abril, el recorrido de este año comenzará en la Plaza Hipólito Yrigoyen, donde junto a los veteranos serán acompañados por los asistentes hasta el Paseo de Malvinas.

En el punto destino se encontrará el fogón encendido donde los esperarán con comidas típicas, artistas locales y un homenaje a los héroes. Además, cuando den las 00:00 del 2 de abril se realizará un minuto de silencio y posteriormente se entonarán el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas con un toque particular.

