El viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo se realizará la quinta edición de este evento organizado por la Asociación Feria de Artesanías Estación Cultural San Vicente, con el acompañamiento del Colectivo de Artistas Plásticos Sanvicentinos y la Ecoferia San Vicente.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer en el Galpón de las Artes una exposición imperdible de Fileteado Porteño con piezas únicas del artista Diego Prenollio. Como parte de esta puesta en valor de nuestras raíces, el sábado 14 de marzo a las 14:00 hs. se dictará una clase abierta de fileteado, brindando una oportunidad excepcional para que los asistentes aprendan esta técnica de forma gratuita y participativa.



El cierre de la jornada del sábado tendrá un brillo especial con la realización de una Gran Peña que contará con la presentación estelar de Bruno Arias. El reconocido músico jujeño subirá al escenario a las 17:30 hs. para coronar este encuentro donde la artesanía y el folklore se dan la mano en un marco familiar y festivo.



La iniciativa cuenta además con el apoyo fundamental de la Secretaría de Cultura y Deportes, reafirmando el compromiso local con el desarrollo cultural y el acceso gratuito a espectáculos de primer nivel.

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