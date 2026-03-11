El taller tendrá lugar el 14 de marzo de 14:00 a 17:00 y el instructor serpa Alejandro Cazzala.

Con cupos limitados, este curso tiene como objetivo enseñar a cómo debemos actuar en situaciones de emergencias además de que los asistentes adquieran herramientas que pueden llegar a salvar la vida de otra persona. Se desarrollará en La Cámara de Comercio y si querés inscribirte podés hacerlo enviando un mensaje al (2223)45-4546.

El valor de la inscripción es de $10.000 para los socios y $30.000 para quienes no lo sean.

