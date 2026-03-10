A Plaza Constitución: Salidas desde Brandsen

Los recorridos se realizan entre la 01:00 y las 05:00.

A Alejandro Korn: Salidas desde Brandsen

Durante el día salen distintos coches de la línea 51, en reemplazo de la línes 388 (por falta de coches).

A Constitución: Salidas desde Domselaar

7:37 – 8:40 – 9:40 – 10:20 – 11:00 – 11:40 – 12:20 – 13:00 – 13:40 – 14:20 – 15:00 – 15:40 – 16:20 – 17:00 – 17:40 – 18:20 – 19:00 – 19:40 – 20:20 – 21:00 – 21:50 – 22:48 – 23:50

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp