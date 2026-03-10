Desde el próximo lunes la Línea 500 cambiará sus horarios

La Empresa Santa Rita informó sobre el nuevo cronograma para sus servicios a Jeppener, Altamirano y Gómez.

La Empresa Santa Rita informa a sus usuarios que a partir del próximo lunes 9 comenzará a regir el cronograma para todo el 2026, el cual se extenderá hasta fines de diciembre, aproximadamente. Por ello, varios servicios sufrirán modificaciones en los viajes que se realizan desde y hacia Brandsen, Jeppener y Altamirano.

En tanto, la localidad de Gómez continuará con sus tres frecuencias diarias de ida y vuelta, las cuales solo corren de lunes a viernes. Los servicios a los barrios, permanece suspendido y sin fecha próxima de reinstauración.

Cronograma vigente desde el 9 de marzo de 2026

