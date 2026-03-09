Cronograma y tarifas de los servicios desde y hacia Brandsen. Datos brindados por la empresa.

En tanto, desde Unión Platense recuerdan a los usuarios que la venta de pasajes, es con hasta 7 días de anticipación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que tendrán prioridad los servicios con 30 minutos de proximidad, por lo que podría demorarse la venta de boletos para otros horarios o días. Un dato para tener en cuenta y evitar esperas innecesarias.

Horarios actualizados al 09-03-2026

Feriados: Si el feriado cae antes de sábado (por ejemplo viernes) corre como sábado,

si cae después de domingo (por ejemplo lunes), corre como domingo

Horarios de atención oficina

Lunes a viernes 06:15 a 19:10

Sábado 06:45 a 19:15

Domingo 12:30 a 18:45

Tarifas actualizadas al 06-02-2026

La Plata $ 3600

Olmos $ 2500

Loma Verde $2.550

Ranchos $3.800

Villanueva $4.700

Gral. Belgrano $5.000

Monte $8.000 / $11.300*

Las Flores $16.050 / $19.900*

Azul $27.850 / $30.400*

Olavarría $32.000 / $37.200*



*Valor según ubicación: menor valor, asientos superiores / mayor valor, asientos inferiores



