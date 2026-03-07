El programa ofrece descuentos, planes de pago en cuotas sin interés y opciones especiales según la situación particular de cada contribuyente, con el objetivo de brindar alternativas accesibles para ponerse al día.

La Municipalidad de Brandsen informa que se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2025 el plazo para adherirse al plan de regularización de deudas municipales. La medida, busca acompañar a los contribuyentes en un contexto complejo, ofreciendo alternativas accesibles para ordenar compromisos pendientes sin generar nuevas cargas.

El programa contempla descuentos, planes en cuotas y opciones flexibles, para que cada vecino y vecina pueda resolver su situación de la manera que le resulte más cómoda y posible.

Prórroga Moratoria 2025 – Municipalidad de Brandsen

¿Quiénes pueden adherirse? Contribuyentes con deudas vencidas.

Personas con planes anteriores o juicios iniciados

(requiere previo pago de gastos judiciales). Beneficios y opciones disponibles Pago al contado Hasta 100% de descuento en intereses y recargos. Planes en cuotas Hasta 3 cuotas: 75% de descuento.

75% de descuento. Hasta 6 cuotas: 50% de descuento.

50% de descuento. Hasta 12 cuotas: sin interés.

sin interés. Hasta 24 cuotas: interés del 2% mensual. ¿Dónde realizar el trámite? La adhesión se realiza de forma presencial en la Dirección de Ingresos Públicos, ubicada en Ituzaingó 1062, de lunes a viernes de 08:00 a 13:30 hs. Desde el Municipio se destaca que esta prórroga busca brindar un alivio y una oportunidad para que cada contribuyente pueda regularizar su situación con tranquilidad.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp