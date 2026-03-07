El Ministerio de Trabajo bonaerense abrió la inscripción para formarse en diversos oficios.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires habilitó la inscripción a cursos gratuitos en la Ciudad y la Región destinados a quienes buscan empleo en escuelas. La propuesta incluye formación como auxiliares de instituciones y cocinero para comedor escolar.

La capacitación para auxiliares en instituciones educativas se dicta en los Centros de Formación Laboral (CFL), y tienen la certificación del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL). La oferta se amplía con subsedes en Brandsen, donde se puede cursar la especialización para desempeñarse en comedores escolares. Todos los trayectos dependen del Ministerio de Trabajo.

Para inscribirse, las personas interesadas deben ingresar al buscador disponible en la web del IPFL, donde figura toda la oferta gratuita de formación laboral. Luego deberán registrarse, o iniciar sesión con usuario y contraseña si ya están registrados, y completar los pasos indicados para la preinscripción.

Algunas de las ofertas disponibles en el sitio

PASO A PASO PARA INSCRIBIRSE

Ingresar al buscador: desde la web se puede encontrar un buscador con toda la oferta gratuita de formación laboral.

desde la web se puede encontrar un buscador con toda la oferta gratuita de formación laboral. Registrarse : se crea un usuario y una contraseña. En caso de ya estar registrado ingresar los mismos.

: se crea un usuario y una contraseña. En caso de ya estar registrado ingresar los mismos. Elegir el curso deseado: La plataforma ordena los cursos automáticamente desde los que inician más tarde hasta los que ya comenzaron. Hay que prestar especial atención a las fechas de inicio y finalización de cada curso

La plataforma ordena los cursos automáticamente desde los que inician más tarde hasta los que ya comenzaron. Hay que prestar especial atención a las fechas de inicio y finalización de cada curso Preinscribirse : cuando se encuentra el curso buscado, hacer clic en “Preinscripción”.

: cuando se encuentra el curso buscado, hacer clic en “Preinscripción”. Confirmar el lugar: luego de la preinscripción online, hay que acercarse al CFL elegido para presentar la documentación y concretar la inscripción.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Para la inscripción se solicita copia de frente y dorso del DNI (última versión), y copia de título primario o secundario, según el curso elegido, y son solo tres requisitos:

Tener más de 16 años

Presentar DNI (última versión)

Tener título nivel primario o secundario

