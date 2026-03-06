Se trata de un beneficio que pueden tramitar para viajar de forma gratuita si son estudiantes y viajan en transporte público en las localidades que tienen implementado el sistema SUBE.

Quienes pueden acceder al mismo son los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario en instituciones públicas o privadas con aportes del Estado. En cuanto a los estudiantes universitarios o de terciaros de la provincia de Buenos Aires, sólo pueden acceder al boleto con la tarjeta SUBE física, NO la digital.

De esta manera los inscriptos que cumplan con los requisitos (serán detallados más abajo en caso de que deban cumplir requisitos para inscribirse) recibirán mensualmente un monto que podrán acreditar en sus tarjetas SUBE para utilizarlo posteriormente para pagar sus viajes en transporte público.

Cómo iniciar el trámite para niveles inicial, primario y secundario

Paso 1: Resulta condición necesaria que la institución educativa a la que asistas tenga actualizados tus datos en “Mis Estudiantes”.

Si sos estudiante del Programa FinEs, deberás verificar que estés declarado en la plataforma del Programa FinEs, administrada por el Equipo de Coordinación Distrital del Programa.

Paso 2: Creá tu Cuenta SUBE y registrá tu tarjeta SUBE física.

Paso 3: Ingresar a la web oficial y completar el formulario de inscripción.

Para la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores deberán inscribirse mediante el botón “Inscripción al Boleto Especial Educativo -Nivel, Inicial, Primario o Secundario-”.

Los estudiantes del Programa FinEs deberán hacerlo a través del botón “Inscripción al Boleto Especial Educativo -sólo estudiantes del Programa FinEs-”).

Si tenías el beneficio el año pasado, ya podés pasar por una Terminal Automática o consultar el saldo en la app SUBE para renovar el beneficio.

Cómo iniciar el trámite para nivel terciario

En este caso, quienes deseen inscribirse deben cumplir con ciertos requisitos detallados a continuación.

Ser alumno/a regular.

Residir en la Provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a dos mil metros (2.000 m) del establecimiento educativo.

Asistir a una institución educativa de Nivel Terciario, pública o privada con aporte del estado, con sede en la Provincia de Buenos Aires (en el Interior de la Provincia de Buenos Aires sólo es aplicable a aquellas localidades que cuenten con SUBE).

No poseer título universitario o terciario.

Tener aprobada la totalidad de las materias en el año académico anterior. Para el caso de los alumnos/as que cursan el primer año de la carrera deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación, en cuyo caso deberán presentar copia del título de nivel secundario y constancia de inscripción en la institución educativa de nivel terciario.

No ser beneficiario/a de otro subsidio otorgado por el Estado con idéntico fin (el beneficiario/a deberá optar por uno de los beneficios ofrecidos por el Estado, caso contrario la solicitud efectuada será denegada).

PASO A PASO:

Paso 1. Resulta condición necesaria que la institución educativa a la que asistas tenga actualizados tus datos en “Mis Estudiantes”.

Paso 2. Registrar tu tarjeta SUBE en www.argentina.gob.ar/sube o a través de la App SUBE.

Paso 3. Ingresar a la web oficial www.gba.gob.ar/transporte/boleto_estudiantil y completar el formulario de inscripción.

Paso 4. Acreditar el saldo de la precarga; para ello tenés tres opciones: hacerlo en una Terminal Automática SUBE, hacerlo a través de la App SUBE (en caso de que tu celular tenga tecnología NFC), o hacerlo en la validadora de un colectivo que tenga la funcionalidad Carga a Bordo.

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) recibirá mensualmente, por parte del Ministerio de Transporte, una notificación mediante correo electrónico cuando la precarga esté disponible para que la misma pueda ser activada por parte de los y las estudiantes mediante cualquiera de las opciones especificadas en el Paso 4.

Cómo iniciar el trámite para el nivel universitario

En este caso, quienes deseen inscribirse también deben cumplir con ciertos requisitos detallados a continuación.

Ser alumno/a regular en alguna de las siguientes universidades : Universidad Provincial de Ezeiza – Universidad Provincial del Sudoeste (Cnel. Rosales) – Universidad Nacional Arturo Jauretche – Universidad Nacional de Avellaneda – Universidad Nacional del Centro (Sedes Azul, Olavarría y Tandil) – Universidad Nacional de General Sarmiento – Universidad Nacional Guillermo Brown – Universidad Nacional de Hurlingham – Universidad Nacional de José C. Paz – Universidad Nacional de Lanús – Universidad Nacional de La Matanza – Universidad Nacional de La Plata – Universidad Nacional de Lomas de Zamora – Universidad Nacional de Luján – Universidad Nacional de Mar del Plata (Sedes Balcarce y Mar del Plata) – Universidad Nacional de Moreno – Universidad Nacional del Oeste – Universidad Nacional de Quilmes – Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz – Universidad Nacional de San Martín – Universidad Nacional del Sur – Universidad Nacional de Tres de Febrero – Universidad Tecnológica Nacional (Regionales Avellaneda, Bahía Blanca, Delta, Gral. Pacheco, Haedo, La Plata, Mar del Plata, San Nicolás de los Arroyos).

Residir en la Provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a dos mil metros (2.000 m) del establecimiento educativo.

Tener como mínimo aprobadas tres (3) materias durante el año anterior y una (1) materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar. En el caso de los alumnos/as que cursan el primer año de la carrera deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación.

No poseer título universitario o terciario.

No ser beneficiario/a de otro subsidio otorgado por el Estado con idéntico fin (el beneficiario/a deberá optar por uno de los beneficios ofrecidos por el Estado, caso contrario la solicitud efectuada será denegada).

PASO A PASO:

Paso 1. Registrar tu tarjeta SUBE en www.argentina.gob.ar/sube o a través de la App SUBE.

Paso 2. Ingresar al portal web de tu Facultad con tu usuario y clave.

Paso 3. Completar el formulario web de inscripción del Ministerio de Transporte.

Paso 4. Acreditar el saldo de la precarga; para ello tenés tres opciones: hacerlo en una Terminal Automática SUBE, hacerlo a través de la App SUBE (en caso de que tu celular tenga tecnología NFC), o hacerlo en la validadora de un colectivo que tenga la funcionalidad Carga a Bordo.

La Universidad recibirá mensualmente, por parte del Ministerio de Transporte, una notificación mediante correo electrónico cuando la precarga esté disponible para que la misma pueda ser activada por parte de los y las estudiantes mediante cualquiera de las opciones especificadas en el Paso 4.

