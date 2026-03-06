Desde el próximo lunes la Línea 500 cambiará sus horarios

La Empresa Santa Rita informó sobre el nuevo cronograma para sus servicios a Jeppener, Altamirano y Gómez.
La Empresa Santa Rita informa a sus usuarios que a partir del próximo lunes 9 comenzará a regir el cronograma para todo el 2026, el cual se extenderá hasta fines de diciembre, aproximadamente. Por ello, varios servicios sufrirán modificaciones en los viajes que se realizan desde y hacia Brandsen, Jeppener y Altamirano.
En tanto, la localidad de Gómez continuará con sus tres frecuencias diarias de ida y vuelta, las cuales solo corren de lunes a viernes. Los servicios a los barrios, permanece suspendido y sin fecha próxima de reinstauración.
Cronograma vigente desde el 9 de marzo de 2026
En que direccion lo debo tomar para llegar a Loma Verde?
El micro que debe salir 13:10pm sale antes, por minutos todos los que volvemos a brandsen después de la jornada escolar, lo perdemos.
Debería esperar en la fábrica hasta 13:10 para que nosotros podamos llegar.
No cuesta nada, pido una solución. Gracias.
Lourdes, cualquier cosa te ofrecemos el portal para que envien una carta de lectores, asi de esa forma la publicación llega a muchos lectores y también a la emmpresa. Gracias por participar en InfoBrandsen