La Municipalidad de Brandsen, a través de la Subsecretaría de Producción y Empleo y la Dirección de Política Ambiental, realizará la 1° ExpoVerde Otoño, que tendrá lugar desde las 10:00 horas en la Plaza Brandsen.

La propuesta reunirá a viveros, floristas, productores de huertas orgánicas, paisajistas y emprendedores vinculados al mundo de las plantas, además de ofrecer accesorios para jardinería y charlas informativas para la comunidad.

Esta será la primera edición de una iniciativa pensada para repetirse durante el año, con encuentros vinculados a cada estación, acompañando las distintas variedades de plantas y propuestas que ofrece cada temporada.

Convocatoria a emprendedores que se dedican al rubro

Desde el Municipio se invita a viveros, floristas, paisajistas y emprendedores del rubro a participar de la feria.

Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Producción y Empleo (Mitre 484), de lunes a viernes de 8:30 a 13:30, o comunicarse al 2223 436915 para recibir más información.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp