Información actualizada al 02-03-2026

Horarios y valores vigentes desde el 12-12-2025

Horarios y valores vigentes desde el 03-03-2026

CRONOGRAMA

El servicio entre Plaza Constitución a Mar del Plata circula con horarios de baja temporada.

• Desde Plaza Constitución a Mar del Plata saldrá:

– De lunes a viernes a las 6:04 hs., a las 11:21 hs. y a las 17:08; los viernes* un adicional a las 14:17 hs..

– Los sábados a las 6:12 hs., a las 11:33 hs. y a las 17:13 hs.

– Los domingos y feriados a las 6:11 hs., a las 11:09 hs. y a las 17:02 hs.

• Desde Mar del Plata a Plaza Constitución saldrá:

– De lunes a viernes a la 1:11 hs., a las 14:21 hs. y a las 16:10 hs.

– Los sábados a la 1:11 hs., a las 14:34 hs. y a las 16:19 hs.

– Los domingos y feriados a la 1:11 hs., a las 14:05 hs., a las 15:57 hs. y a las 23:40 hs.**. Esta última frecuencia no corre los feriados.

*en caso de fin de semana largo el tren sale en víspera del feriado

** en caso de fin de semana largo el tren sale el último día del feriado

VENTA DE PASAJES

Se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia para viajar hasta el 6/4/26 a Mar del Plata. Comprá tus pasajes en línea, con un 10% de descuento. Para poder realizar la compra debés estar registrado. También podrás adquirir tus pasajes en las boleterías habilitadas.

DESCUENTO PARA JUBILADOS

Si sos una persona jubilada o pensionada, podés comprar tu pasaje de larga distancia con un 40% de descuento en línea. También podés adquirirlo en las boleterías habilitadas presentando el DNI original y credencial de jubilación o el último recibo de sueldo.

VIAJÁ CON TU MASCOTA

Se permite 1 mascota por pasajero mayor de edad, exclusivamente perro o gato .

mayor de edad, exclusivamente . El traslado será únicamente de cabecera a cabecera .

. La mascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48 cm x 45 cm de base .

. Deberás presentarte en el preembarque 2 horas antes y no menos de 45 minutos del horario de salida del tren con la documentación obligatoria vigente y los elementos obligatorios .

. La mascota no puede salir del transportín.

No está permitido descender en estaciones intermedias para pasear a la mascota.

para pasear a la mascota. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones habilitará a la empresa a rechazar el abordaje sin derecho a reintegro.

Consultá los términos y condiciones.

