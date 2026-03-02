Información actualizada al 02-03-2026
Horarios y valores vigentes desde el 12-12-2025
Horarios y valores vigentes desde el 03-03-2026
CRONOGRAMA
El servicio entre Plaza Constitución a Mar del Plata circula con horarios de baja temporada.
• Desde Plaza Constitución a Mar del Plata saldrá:
– De lunes a viernes a las 6:04 hs., a las 11:21 hs. y a las 17:08; los viernes* un adicional a las 14:17 hs..
– Los sábados a las 6:12 hs., a las 11:33 hs. y a las 17:13 hs.
– Los domingos y feriados a las 6:11 hs., a las 11:09 hs. y a las 17:02 hs.
• Desde Mar del Plata a Plaza Constitución saldrá:
– De lunes a viernes a la 1:11 hs., a las 14:21 hs. y a las 16:10 hs.
– Los sábados a la 1:11 hs., a las 14:34 hs. y a las 16:19 hs.
– Los domingos y feriados a la 1:11 hs., a las 14:05 hs., a las 15:57 hs. y a las 23:40 hs.**. Esta última frecuencia no corre los feriados.
*en caso de fin de semana largo el tren sale en víspera del feriado
** en caso de fin de semana largo el tren sale el último día del feriado
VENTA DE PASAJES
Se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia para viajar hasta el 6/4/26 a Mar del Plata. Comprá tus pasajes en línea, con un 10% de descuento. Para poder realizar la compra debés estar registrado. También podrás adquirir tus pasajes en las boleterías habilitadas.
DESCUENTO PARA JUBILADOS
Si sos una persona jubilada o pensionada, podés comprar tu pasaje de larga distancia con un 40% de descuento en línea. También podés adquirirlo en las boleterías habilitadas presentando el DNI original y credencial de jubilación o el último recibo de sueldo.
VIAJÁ CON TU MASCOTA
- Se permite 1 mascota por pasajero mayor de edad, exclusivamente perro o gato.
- El traslado será únicamente de cabecera a cabecera.
- La mascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48 cm x 45 cm de base.
- Deberás presentarte en el preembarque 2 horas antes y no menos de 45 minutos del horario de salida del tren con la documentación obligatoria vigente y los elementos obligatorios.
- La mascota no puede salir del transportín.
- No está permitido descender en estaciones intermedias para pasear a la mascota.
- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones habilitará a la empresa a rechazar el abordaje sin derecho a reintegro.
- Consultá los términos y condiciones.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Hay servicio ella 25?
En la información dejamos el teléfono de las empresas para que puedas comunicarte con ellos. La info que nosotros tenemos es la publicada. Gracias por participar
A demás de saber si los horarios en la página son compatibles con feriado del día 25.
Cómo puedo comprar online?
Llamé al 0800 y no me contetsan
En la información dejamos el teléfono de las empresas para que puedas comunicarte con ellos. La info que nosotros tenemos es la publicada. Gracias por participar
Qué información da está nota? Si no hay horario y el servicio está suspendido!!!
Los comentarios están cerrados.