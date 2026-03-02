Lago Puelo y Campo de Tulipanes 2026

Add Travel Group te acerca esta propuesta que ya es tradicional para viajar en grupo y que podés pagar en cuotas.
La primavera patagónica vuelve a ser protagonista en octubre y Add Travel Group confirmó una nueva edición de su ya tradicional salida grupal acompañada a Lago Puelo y Campo de Tulipanes. Será el cuarto año consecutivo que la agencia organiza este viaje (2023, 2024, 2025 y ahora 2026), una propuesta que se consolidó entre los viajeros de la región por su combinación de naturaleza, organización y acompañamiento permanente.
Las fechas confirmadas son 18 y 22 de octubre de 2026, ambas con el mismo itinerario y cupos limitados. Teniendo a Lago Puelo como base, los viajeros podrán disfrutar de los distintos atractivos del Corredor de los Andes, reconocido por su geografía particular, sus bosques nativos, lagos cristalinos y pueblos con identidad propia como El Bolsón, El Hoyo, El Maitén y Trevelin.
Octubre es el momento ideal para visitar la zona. Durante esas semanas, los tulipanes de Trevelin se convierten en los grandes protagonistas: miles de flores de distintos colores contrastan con los cielos azules de la primavera y los picos aún nevados de la cordillera.
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA CON TODO ORGANIZADO
La propuesta incluye vuelos Buenos Aires / Bariloche / Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas, traslados, 4 noches de alojamiento con media pensión en la Hostería Valle Puelo, excursiones completas, navegación en Lago Puelo, paseo en La Trochita, visita a bodega con degustación y picnic regional, recorrido por Lago Epuyén, Molino Nant Fach y el esperado Campo de Tulipanes, además del acompañamiento permanente de Add Travel Group durante todo el viaje.
Un diferencial importante es que la Hostería Valle Puelo cierra exclusivamente para el grupo de Add Travel Group durante la estadía, lo que garantiza un entorno privado, tranquilo y totalmente orientado al grupo. Esto permite una atención mucho más personalizada, tiempos organizados a medida y un clima de viaje más cercano, donde cada detalle está cuidado. La experiencia se vuelve más cómoda y exclusiva, generando un ambiente ideal para disfrutar la Patagonia con tranquilidad.
Para quienes viajan solos, la agencia ofrece habitación a compartir garantizada.
TARIFAS Y FORMAS DE PAGO
La agencia ofrece un plan de financiación pensado para que el viaje pueda planificarse con tiempo y comodidad. Se solicita un seña y el saldo puede distribuirse en cuotas mensuales previas a la fecha de salida.
Si lo reservás con más anticipación, vas a poder pagarlo en más cuotas y así hacer que cada una sea más accesible, sin tener que concentrar todo el gasto en pocos meses. También está disponible la opción de pago total para quienes lo prefieran.
El valor es de $2.250.000 por pasajero en base doble o triple.
