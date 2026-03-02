La SRCB será sede de una jornada intensiva los días 27 y 28 de marzo, con especialistas de trayectoria nacional. Lo recaudado será destinado al Hospital Municipal Francisco Caram.
La Sociedad Rural Coronel Brandsen abrirá sus puertas el próximo 27 y 28 de marzo para una capacitación en alambrados tradicionales, una propuesta formativa pensada para productores, trabajadores rurales y jóvenes interesados en perfeccionarse en un oficio clave para el campo.
La actividad se desarrollará de 9 a 18 horas en el predio ubicado sobre la Ruta 29 km 2 y contará con la participación de reconocidos capacitadores como Vicente Andrada, con 50 años de experiencia, y el ingeniero Daniel Gilardi, vinculado a la FAUBA y a la Escuela y Congreso de Alambradores.
Los temas que se tratarán serán: Armado de alambrados; Uso de herramientas; Tensado y reparaciones; Colocación de postes y varillas.
Con cupos limitados y un valor de inscripción de $10.000, la iniciativa tendrá además un fin solidario: el total de lo recaudado será donado al hospital local. Al finalizar la jornada, se entregarán certificados a los participantes.
🔧 Capacitación en Alambrados Tradicionales
¡Aprendé con los mejores!
📅 Fecha y horario
27 y 28 de marzo
De 9 a 18 hs
📍 Lugar
Sociedad Rural Coronel Brandsen – Ruta 29 km 2
👨🏫 Capacitadores
- Vicente Andrada – 50 años de experiencia
- Ing. Daniel Gilardi – FAUBA, Escuela y Congreso de Alambradores
🎁 ¡El total será donado al hospital local!
📲 Consultas e inscripción
Luciana – 11 5629-2657
📧 ateneosrb@gmail.com
Colabora: Escuela de Alambradores
