La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el calendario para el tercer mes del año. ¿Cuándo cobro?
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en marzo del 2,88%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de enero 2026 publicado por el INDEC.
De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $439.600,88. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $439.600,88 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido quedan así:
- Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62
Las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,88%. De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $132.814, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo a $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $216.240.
Pensiones no Contributivas (PNC)
- • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
- • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
- • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
- • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
- • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- • Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril
Jubilados y pensionados de la mínima
- • DNI terminados en 0: 9 de marzo
- • DNI terminados en 1: 10 de marzo
- • DNI terminados en 2: 11 de marzo
- • DNI terminados en 3: 12 de marzo
- • DNI terminados en 4: 13 de marzo
- • DNI terminados en 5: 16 de marzo
- • DNI terminados en 6: 17 de marzo
- • DNI terminados en 7: 18 de marzo
- • DNI terminados en 8: 19 de marzo
- • DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones mayores al haber mínimo
- • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
- • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- • DNI terminados en 0: 9 de marzo
- • DNI terminados en 1: 10 de marzo
- • DNI terminados en 2: 11 de marzo
- • DNI terminados en 3: 12 de marzo
- • DNI terminados en 4: 13 de marzo
- • DNI terminados en 5: 16 de marzo
- • DNI terminados en 6: 17 de marzo
- • DNI terminados en 7: 18 de marzo
- • DNI terminados en 8: 19 de marzo
- • DNI terminados en 9: 20 de marzo
Asignación Por Embarazo
- • DNI terminados en 0: 10 de marzo
- • DNI terminados en 1: 11 de marzo
- • DNI terminados en 2: 12 de marzo
- • DNI terminados en 3: 13 de marzo
- • DNI terminados en 4: 16 de marzo
- • DNI terminados en 5: 17 de marzo
- • DNI terminados en 6: 18 de marzo
- • DNI terminados en 7: 19 de marzo
- • DNI terminados en 8: 20 de marzo
- • DNI terminados en 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- • DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
- • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
- • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
- • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
- • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- • Primera Quincena, todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril
- • Segunda Quincena, todas las terminaciones de documento: 20 de marzo al 10 de abril
Desempleo
PLAN 1
- • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
- • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
PLAN 2
• Todas las terminaciones de documento: 5 de marzo al 12 de marzo
