El viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo se realizará la quinta edición de este evento organizado por la Asociación Feria de Artesanías y la Estación Cultural de la localidad, que se desarrollará en Avenida Sarmiento N° 1000.

Las tres jornadas comenzarán a las 10:00 y contarán con una variedad de opciones para disfrutar el fin de semana: feria de artesanías, patio de comidas, charlas en vivo, talleres presenciales y shows musicales en vivo. Además los asistentes podrán participar de la muestra de fileteado porteño a cargo del artista Diego Prenollio.

