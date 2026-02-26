El próximo 11 y 12 de abril, el Predio Ferial «Vieja Estación» será el epicentro de la apicultura regional con una ambiciosa agenda que combina charlas técnicas, concursos de cata y espectáculos artísticos para toda la familia.

Para los profesionales del sector y los entusiastas de la apicultura, la fiesta ofrecerá actividades de alto valor académico y competitivo. Entre los hitos destacados se encuentran las Olimpíadas Apícolas y un ciclo de charlas técnicas destinadas a actualizar conocimientos sobre la producción de miel. Asimismo, se realizará la tradicional cata de miel, donde se evaluará la calidad y pureza de las variedades locales, y se dispondrá de un sector especializado para la venta de insumos apícolas, facilitando el intercambio comercial entre proveedores y productores.

Más allá de su perfil productivo, la Fiesta Regional de la Miel es un paseo imperdible para el público general. El predio contará con una amplia feria de productos regionales, donde la miel y sus derivados serán los protagonistas absolutos. Los asistentes podrán deleitarse con una variada oferta gastronómica y recorrer los puestos de artesanías, todo ello enmarcado por una cartelera de números artísticos que le pondrán música y color a ambas jornadas, garantizando entretenimiento de calidad para grandes y chicos.

Con esta 12° edición, San Vicente reafirma su identidad como capital regional de la miel, atrayendo no solo a vecinos del distrito, sino también a turistas de toda la región. La invitación está hecha para disfrutar de un fin de semana único en un entorno familiar y profesional, celebrando el trabajo de los apicultores y la riqueza de nuestra tierra en el corazón de la «Vieja Estación».

«Este evento ya es parte de nuestra identidad. Es una oportunidad para apoyar a nuestros apicultores, promover el consumo de miel local y celebrar nuestra cultura», expresó el intendente sanvicentino Nicolás Mantegazza.

Durante las jornadas, se podrá disfrutar de una feria de productos apícolas y artesanales, degustaciones, talleres, charlas técnicas para productores, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Fuente: Al Sur Web

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp